Le vacanze segrete della Raggi? Le racconta il marito sui social

Domenica 20 Agosto 2017, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 15:30

Più che goldoniana, la villeggiatura dei sindaci di Roma da qualche anno a questa parte sembra pescata da un romanzo di Ian Fleming. Rigorosamente «top secret». Cominciò Ignazio Marino con le immersioni nel mar dei Caraibi, sempre smentite dal chirurgo, e il viaggio delle polemiche in America (ma dove?) proprio mentre il governo si riuniva per decidere sullo scioglimento per mafia di Roma e un elicottero lanciava petali di rosa sul funerale in stile Padrino del boss Casamonica. Ora il toto-vacanze tocca a Virginia Raggi, sfuggita finora agli obiettivi-proboscide dei paparazzi, blindata come può dal suo staff da cui nulla trapela sugli svaghi ferragostani della prima cittadina.A incrinare la barriera della privacy eretta dai fedelissimi - quelli che, a domanda, da settimane ripetono come un mantra: «Non sappiamo neanche quando è partita», e trapela solo che sia in Campania ma, anche qui, dove? - è il marito della sindaca, Andrea Severini, che sembra cedere alle lusinghe da social network e tra una photo sphere (cioè panoramica) su Facebook e una scogliera immortalata dall'alto con i filtri di Instagram, qualcosa sembra svelare. Come il figlio che si arrampica sui faraglioni assolati, con la stessa dimestichezza con cui espugnò la poltroncina del sindaco in Aula Giulio Cesare, assieme alla mamma, quando la maggioranza Cinquestelle si presentò in Campidoglio, giusto un anno fa.Alle ferie, la sindaca, non ha rinunciato; ieri al Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato d'urgenza dopo l'attentato sulla Rambla di Barcellona c'era il suo vice, Luca Bergamo, plenipotenziario di Palazzo Senatorio dal 10 al 21 agosto. La Raggi, che a marzo, sempre per stare in famiglia, saettò tra le Alpi di Siusi in settimana bianca, tornerà nel suo ufficio con vista Fori ad inizio settimana. Del resto, come ha detto a fine giugno durante un evento al Teatro dell'Opera, «quest'anno il mio obiettivo è ritagliare più tempo per Virginia». E perché non cominciare ad agosto?