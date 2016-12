Sabato 31 Dicembre 2016, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 19:10

«Buon 2017! Il 2017 è alle porte. Ci aspettano grandi sfide e insieme alla mia squadra, giunta e consiglieri, siamo pronti ad iniziare un nuovo anno con una determinazione ancora più forte». Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Fb postando una foto con Beppe Grillo e con la sua squadra in Campidoglio.«Il cambiamento - scrive Virginia Raggi - è iniziato quando mesi fa i cittadini sono saliti in Campidoglio e il Movimento Cinque Stelle ha vinto le elezioni amministrative della Capitale d'Italia. Da quel giorno molte cose sono state fatte. Alcuni frutti del nostro lavoro li abbiamo già raccolti, altri li raccoglieremo insieme già dai primi mesi del 2017, penso ai servizi per una mobilità sempre più sostenibile o al piano buche. Abbiamo avviato quella rivoluzione gentile e trasparente che la città ci ha chiesto, dopo anni di mala gestione i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti».«Lo abbiamo detto più volte: le bacchette magiche non esistono ma servono l'impegno ed il lavoro quotidiano. Ciò che dobbiamo fare è invertire la rotta, perché siamo convinti che Roma possa volare alto; noi, da parte nostra, non ci fermeremo un istante pronti a superare ogni ostacolo per il bene dei romani», continuata Raggi, che ricorda le principali azioni intraprese nei primi mesi del suo mandato: dai conti con il riconoscimento di oltre 98 milioni di debiti fuori bilancio, al personale, con lo sblocco dell'annosa vicenda del salario accessorio degli oltre 23mila dipendenti.«Finalmente Roma Capitale affida i lavori tramite gare pubbliche e trasparenti - sottolinea ancora Raggi -. Partirà nei primi mesi del 2017 la verifica sulla staticità degli edifici scolastici. Ci sono inoltre importanti novità su un problema molto sentito dai cittadini: le buche stradali. Ripartono gli interventi di manutenzione delle strade con un piano da 132 milioni di euro».Nel riepilogo delle principali iniziative del Campidoglio a Cinque Stelle, la sindaca rivendica anche la scelta sulle Olimpiadi del 2024: «Siamo orgogliosi di aver bloccato i "giochi del mattone" e vogliamo che lo sport sia di tutti, non solo di chi vuole arricchirsi tramite i grandi eventi».