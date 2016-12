Giovedì 22 Dicembre 2016, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 21:02

«So di avere agito sempre nell'unico interesse di Expo e per il suo successo».Così il sindaco Giuseppe Sala, in uno dei passaggi clou in consiglio comunale, si è difeso ritornando sullo scranno più alto dell'aula - riservato al primo cittadino - dopo l'autosospensione di 4 giorni, decisa per aver saputo di essere indagato per falso ideologico e falsa documentazione (firme su carte postdatate) nell'inchiesta della piastra di Expo. Si è detto «sereno e pronto a chiarire», rimarcando di «aver firmato migliaia di atti redatti da diverse persone»: «Risponderò alla Procura quando verrò convocato. Non ho mai percepito nulla se non il mio stipendio e non ho mai favorito nessuno». Riprende in mano il timone del Comune: «Ho cercato di abbreviare la mia lontananza. Lavorerò con più impegno di prima, convinto che i valori di legalità e giustizia siano fondamentali».Non risparmia qualche stoccata: «Non ho motivo di polemiche con la magistratura, ma non è normale essere messo al corrente di una nuova inchiesta dai giornalisti, che sono in possesso delle carte prima delle persone interessate». Poi, parla della propria amarezza: «Non si ha idea di quanto ho dovuto combattere per fare di Expo il successo che è stato. Resta l'amarezza perché alcuni non fanno il minimo sforzo per capire. Ma il tempo sarà galantuomo». Un discorso di circa mezz'ora, che ha provocato non solo applausi in aula, ma anche attacchi.Duro il capogruppo del M5S Gianluca Corrado: «Non siamo soddisfatti. Speravamo che avrebbe chiarito i termini dell'accusa per relazionarci circa la sua innocenza o colpevolezza». La replica di Sala giunge a seduta conclusa: «In primis risponderò alla procura». Poi, la precisazione che i suoi «legali non si opporranno alla proroga delle indagini». L'eventualità di un rinvio a giudizio? «Un passo alla volta. L'importante è che io possa svolgere con tranquillità il mio lavoro», risponde.A fare quadrato la sua maggioranza con Anita Pirovano (Sel): «Il gesto di Sala è stato utile contro il clima di caccia alle streghe».