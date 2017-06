Salvini: «Su Ius soli finalmente M5S è con noi. Non ho mai incontrato Di Maio e Casaleggio»

«Se devo incontrare qualcuno non lo faccio di nascosto. Non ho mai incontrato o parlato nella mia vita con Di Maio e Casaleggio. Mi fanno tenerezza i giornali e i giornalisti che inventano notizie inesistenti». Lo ha detto Matteo Salvini a "L'intervista" di Maria Latella, su SkyTg24. «Finalmente però su alcuni temi i 5 stelle raggiungono posizioni di buon senso, come su cittadinanza e migranti. Non ho bisogno di incontrare Grillo, Di Maio e Casaleggio per fare la stessa battaglia su sicurezza e giustizia», ha aggiunto.

«Il Pd è l'unico partito veramente razzista presente in Parlamento. La sinistra ha bisogno di nuovi elettori o nuovi schiavi o nuovi iscritti ai sindacati. Gli stessi immigrati regolari in Italia chiedono più sicurezza, meno tasse e migliori ospedali e non la "targhetta" della cittadinanza».



Sul caso Consip «Marroni deve parlare. Se ha sollevato dubbi su appalti, politica e sinistra deve poterlo dire e noi non accetteremo che venga silenziato», ha sottolineato Salvini, dicendosi «assolutamente contrario» a che l'ad Marroni «lasci la Consip, si dimetta»: «Deve poter parlare e dire se c'è stato qualcosa di illecito». Poi ha concluso: «Non vorrei che azzerassero tutto perché c'è qualcuno che vuole parlare».

Domenica 18 Giugno 2017, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riguardo alla polemica sullo ius soli, il segretario del Carroccio ha detto: