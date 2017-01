«Più che di svolta "garantista" di Grillo, parlerei di svolta "convenientista". Il Movimento si prepara a una sanatoria e mette le mani avanti nel caso in cui il futuro riservi sorprese a Roma o nelle altre città amministrate da loro». Così Domenico Messinese, sindaco di Gela (Caltanissetta), espulso dal Movimento, commenta con l'AdnKronos il "codice etico" pubblicato ieri sul blog di Grillo e oggi al voti tra i militanti on line. Un decalogo di comportamento che apre a una maggiore "flessibilità" dei pentastellati su eventuali avvisi di garanzia che non faranno scattare più automaticamente sanzioni ed espulsioni dal Movimento.



«L'avviso di garanzia è uno strumento a tutela dell'indagato ed è assurdo buttare fuori chi che lo riceve - spiega Messinese -, tuttavia non si può non cogliere l'utilizzo da parte del M5S di due pesi e due misure. Come spiegare altrimenti il comportamento nei confronti del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, o di quello di Quarto, Rosa Capuozzo?». Insomma il sospetto, neppure troppo velato, per il primo cittadino di Gela è che le modifiche alle regole, «sempre più discrezionali», avvengano ora perché «c'è qualche problema a Roma e Livorno».

