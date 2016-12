Sabato 24 Dicembre 2016, 12:36

Proprio un mese fa Michele Emiliano aveva tuonato via Facebook: «Tutta la Puglia deve mobilitarsi al fianco dei tarantini per pretendere dal governo ciò che loro spetta!». Cioè 70 milioni per la sanità di Taranto, destinati per lo più alle cure delle malattie legate all’inquinamento città dell’Ilva. Soldi che nonostante le promesse dell’ex governo non sono finiti in manovra, perché prima la Camera ha bocciato un emendamento ad hoc eppoi il Senato - con la caduta di Renzi – non ha avuto il tempo di emendare il testo e di inserirli. Ieri questi fondi sono ricomparsi nel decreto che il governo ha chiamato «per il rilancio per il Sud». E infatti il governatore pugliese, al quale l’esecutivo ha imposto di modificare il suo piano regionale sanitario, ha cambiato in parte registro: «Se il provvedimento venisse effettivamente pubblicato, costituirebbe il riconoscimento della fondatezza delle posizioni espresse nelle scorse settimane dalla regione Puglia nei confronti del governo».In continuità con il predecessore, anche Paolo Gentiloni ha messo al centro della sua agenda il Sud. Vuoi per il quasi 70% raggiunto dal No al referendum, vuoi perché - per usare le parole del premier – «se la nostra economia può avere un di più nella crescita, molto dipende dalla messa a regime di un motore che non è andato a regime in questi decenni. Quel motore è il Mezzogiorno d’Italia». Da qui la decisione di approvare un decreto che, in attesa delle misure decisive per il Meridione (come i decreti attuativi sulla decontribuzione o quelli per Industria 4.0), copre alcune partite non affrontate nell’ultima manovra come, per l’appunto, i fondi per la sanità tarantina o gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell’Ilva e quelli del porto di Gioia Tauro, ma anche i cinquanta milioni che mancavano al fondo per la non autosufficienza. A ben guardare, però, la misura più incisiva è l’istituzione di un commissario unico nazionale per la depurazione. Una carica questa che potrebbe scatenare le ire delle Regioni, che sull’ambiente hanno potestà legislative concorrenti e di fatto gli stessi poteri dello Stato centrale.Il nuovo ministro per la Coesione e per il Sud, Claudio De Vincenti, ha dichiarato: «Mettiamo in campo fatti e cifre concreti». Come detto, al centro del decreto molte misure vogliono accompagnare direttamente e indirettamente la riconversione dell’Ilva e il suo impatto sulla città. Accanto ai 70 milioni per «apparecchiature e dispositivi medici di diagnostica e cura», Taranto ne ottiene altri per finanziare «le attività di screening disposto dal ministro della Salute» e altri 30 milioni in tre anni destinate alle «famiglie disagiate» per un piano che sarà concordato dall’amministrazione straordinaria di Ilva, i sindaci e il Mise. Ai lavoratori dell’acciaieria viene garantita la copertura degli ammortizzatori sociali anche quanto l’impianto sarà ceduto ai privati. Cosa che secondo De Vincenti avverrà tra gennaio e febbraio. Sempre il centro tarantino si divide con Gioia Tauro 40 milioni destinati a creare «una rete di sicurezza ai lavoratori» dei due scali.Sempre ieri il governo ha nominato Riccardo Carpino commissario straordinario per l’organizzazione del G7 di Taormina e di Domenico Cuttaia come commissario straordinario per la lotta contro il racket, ha conferito una delega ai ministri Franceschini e Orlando per irrigidire le norme sui reati contro il patrimonio culturale, inserito l’obbligo per le grandi aziende di presentare «la dichiarazione non finanziaria che riguarda le informazioni ambientali e sociali attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione».