Torre del Greco, domani arriva il prefetto. I giovani: «Chiediamo un incontro»

Domenica 20 Agosto 2017, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 16:01

A tre giorni dallo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco per effetto delle dimissioni del sindaco Ciro Borriello - in carcere dallo scorso 7 agosto - domani si insedierà a Palazzo Baronale Giacomo Barbato, il prefetto scelto dal Ministero per traghettare la città alle elezioni. Il Forum dei Giovani di Torre del Greco dà il proprio benvenuto al commissario «con la speranza che si possa ergere a punto di riferimento per una ripresa politica e amministrativa della nostra città».«Da quando abbiamo cominciato il nostro mandato - spiegano gli attivisti del Forum dei Giovani Torre del Greco - ci siamo impegnati con tutte le nostre forze nel proporre all’amministrazione idee, progetti e iniziative nell’ambito delle politiche giovanili, e non solo. Abbiamo, fin da subito, stabilito che l’obiettivo principale sarebbe stato quello di far rinascere un rapporto tra i giovani e le istituzioni. Rapporto quanto mai logorato dalle cronache di questi giorni. L’auspicio è che con la nomina del commissario prefettizio si possa intavolare un dialogo serio e costruttivo per far crescere sempre di più le attività del forum dei giovani».Da qui la richiesta di un incontro con il prefetto Barbato: «Chiederemo un incontro al commissario nei prossimi giorni, per informarlo sulle nostre attività e per dare piena attuazione al nostro regolamento. Nel frattempo ci sentiamo di augurare un buon lavoro al dottore Barbato tenendo presente che all'appello mancano ancora una sede per il Forum dei Giovani Torre del Greco e una voce nel bilancio del Comune».