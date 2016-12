«Riconosciuti 98,6 mln debiti fuori bilancio. Saldiamo i conti del passato, più risorse per futuro. Grazie a Giunta e Aula per grande lavoro». Così, in un tweet, il sindaco di Roma Virginia Raggi.



Si è infatti conclusa questa sera la maratona dell'Aula Giulio Cesare iniziata qualche giorno fa. Dopo un lavoro in parallelo che ha visto impegnate la giunta, la commissione capitolina bilancio presieduta da Marco Terranova e l'Assemblea Capitolina a guida Marcello De Vito, l'Aula a maggioranza Cinque Stelle ha approvato complessivamente oltre 130 delibere per il riconoscimento di 98,6 milioni di debiti fuori bilancio

Venerdì 30 Dicembre 2016

