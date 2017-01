Giovedì 5 Gennaio 2017, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presso l’emodinamica della divisione di cardiologia dell’ospedale Loreto Mare, diretta dal Dott. Bernardino Tuccillo, è stato effettuato il primo intervento percutaneo di anuloplastica mitralica senza l’ausilio della cardiochirurgia. La paziente, una donna di 73 anni affetta da grave scompenso cardiaco, era stata già operata in precedenza di by-pass aorto-coronarico e di mitral-clip per una insufficienza valvolare mitralica funzionale di grado severo.L’intervento viene effettuato attraverso la vena giugulare e consiste nell’impianto nel seno venoso coronarico di un anello metallico in nitinol noto come "Carillon", che restringendo l’anello valvolare mitralico riduce il grado di insufficienza della valvola. L’impianto è stato effettuato dai cardiologi interventisti Fortunato Scotto di Uccio, Francesco Punzo e Pasquale Spadaro in collaborazione con il professor Detric Pfeiffer dell’University hospital di Lipsia, consentendo alla paziente un miglioramento del quadro clinico e il successivo ritorno a casa.