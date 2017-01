«Io adesso dico sempre che è tutto ok, che va tutto bene e che mi godo la vita lo stesso, ma mi ricordo quanto hanno sofferto i miei genitori quando ero in ospedale in gravi condizioni, so cosa si prova e cosa hanno provato. Per questo consiglio sempre di informarsi, seriamente, e di vaccinarsi». Così Bebe Vio oggi all'ospedale di Monselice (Padova), dove si è sottoposta al vaccino contro la meningite. «La notizia dei tre casi di meningite che si sono recentemente stati in Toscana fa paura - aggiunge -, perché ogni volta che accade qualcosa di simile penso che magari non ho fatto abbastanza, che potevo lavorare di più per fare 'propagandà e diffondere una cultura dei vaccini». «Di solito - conclude - si ha paura delle cose che non si conoscono, si ha paura quando si è ignoranti nel senso vero del termine. Quindi il primo passo è sempre informarsi e chiedere in giro».

Lunedì 2 Gennaio 2017, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 16:09

