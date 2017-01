Meningite, ecco cosa c'è da sapere su infezione e «ceppi»

Giovedì 5 Gennaio 2017, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 08:37

Il più temuto è Neisseria meningitidis (meningocco), oltre a Streptococcus pneumoniae (pneumococco) e Haemophilus influenzae. Del meningococco esistono diversi sierogruppi: A, B, C, Y, W135, X. In particolare, il più aggressivo è il meningococco di sierogruppo C, che insieme al B è il più frequente in Italia e in Europa.I bambini piccoli (sotto i cinque anni) e gli adolescenti, ma anche i giovani (tra 17 e 22 anni). In particolare, per quanto riguarda il sierogruppo B, la maggior parte dei casi si concentra fra i bambini più piccoli, al di sotto dell'anno di età.Esistono tre tipi di vaccino anti-meningococco: il vaccino coniugato contro il meningococco di sierogruppo C (MenC): è il più frequentemente utilizzato, e protegge solo dal sierotipo C; il vaccino coniugato tetravalente, che protegge dai sierogruppi A, C, W e Y; il vaccino contro il meningococco di tipo B: protegge esclusivamente contro questo sierogruppo. Da poco è stato approvato negli Stati Uniti un nuovo farmaco che stimola gli anticorpi contro quattro antigeni: la risposta per tutti i ceppi dopo la seconda dose va dal 63 all' 88% a seconda dello studio clinico.Alcuni vaccini sono raccomandati e offerti gratuitamente, altri invece lo saranno appena entrerà in vigore il nuovo piano nazionale prevenzione vaccinale. Al momento, la profilassi anti meningococco C è prevista per i bambini che hanno compiuto un anno di età, mentre è consigliata un richiamo con vaccino tetravalente per gli adolescenti. Il vaccino tetravalente coniugato anti-meningococco A,C,Y,W, è consigliato anche per gli adolescenti che non sono stati vaccinati da piccoli, e secondo le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità dovrebbe essere somministrato anche a chi vain paesi ove sono presenti i sierogruppi di meningococco contenuti nel vaccino.Il vaccino è fortemente raccomandato a chi è affetto da alcune patologie come talassemia, diabete, malattie epatiche croniche gravi, immunodeficienze congenite o acquisite oppure in particolari condizioni: lattanti che frequentano gli asili nido, ragazzi che vivono in collegi, frequentano discoteche o pernottano in dormitori, reclute militari se si parte ad esempio alcune zone dell'Africa. Il vaccino contro il meningococco B, attualmente offerto in alcune regioni nel primo anno di età, sarà inoltre presto raccomandato per i bambini più piccoli anche a livello nazionale.La vaccinazione contro il meningococco C è gratuita e prevede una sola dose a 13 mesi. Per il resto l'offerta vaccinale varia da regione a regione. La vaccinazione contro il meningococco B prevede diversi dosaggi a seconda dell'età in cui si inizia, anche se il farmaco è indicato soprattutto al di sotto di un anno di età e, al momento, questo vaccino è gratuito solo in alcune regioni. Per quanto riguarda i vaccini contro gli altri agenti batterici della meningite, la vaccinazione contro Haemophilus Influenzae B (emofilo tipo B) è solitamente effettuata, gratuitamente, insieme con quella antitetanica, antidifterica, antipertosse, antipolio e anti epatite B, al terzo, quinto e undicesimo mese di vita, come da calendario vaccinale italiano, e non sono necessari ulteriori richiami. Anche la vaccinazione contro Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è offerta gratuitamente e va somministrata in 3 dosi, al terzo, quinto e undicesimo mese di vita del bambino.La vaccinazione contro il meningococco C, o meglio il vaccino tetravalente, è consigliato per gli adolescenti. Per chi è stato vaccinato da bambino al momento non è previsto alcun richiamo. In Regioni come la Toscana tale vaccino è attivamente offerto. La vaccinazione negli adulti non è raccomandata a meno che non siano presenti i fattori di rischio o particolari condizioni.