Meningite, donna di 65 anni in prognosi riservata a Modena: profilassi per 25

A Genova invece una L'Ausl fa anche presente che al momento in Emilia-Romagna e nel territorio modenese non si registra alcun picco epidemico di meningite meningococcica.A Genova invece una bimba di sei anni colpita da meningocco B è stata ricoverata al Gaslini.

Martedì 10 Gennaio 2017, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 21:30

Una donna di 65 anni è ricoverata all'ospedale di Policlinico di Modena per un caso di meningite. Alla donna è stata confermata un'infezione da meningococco. Si tratta di una paziente di Fiorano arrivata ieri al Pronto Soccorso di Sassuolo e poi trasferita al Policlinico, dove è ricoverata con prognosi riservata e sottoposta agli esami e alle terapie del caso.Sono stati immediatamente attivati i protocolli previsti per la tutela della salute delle persone che sono entrate in contatto con la donna, ovvero familiari e operatori che la hanno assistita, complessivamente 25 persone. Il dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Modena è attivo per la ricerca degli altri possibili contatti a rischio per offrire loro la possibilità di effettuare la profilassi antibiotica.