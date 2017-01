È di tipo B il meningococco che ha colpito la bimba di 6 anni della provincia di Imperia, ricoverata con meningite all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Lo comunica la direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico, dopo che oggi è stato identificato il ceppo batterico responsabile dell'infezione. La piccola si trova ora nel Reparto di Medicina d'urgenza del Gaslini. Le sue condizioni cliniche sono definite «stabili e in costante miglioramento, ed è previsto in tempi brevi il trasferimento in Reparto di Malattie infettive».

Martedì 10 Gennaio 2017, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 21:32

A Modena una donna di 65 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Policlinico per una infezione da meningococco : profilassi per 25 persone