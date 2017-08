Ramblas, colpito il simbolo dell’Europa libera

Venerdì 18 Agosto 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 09:27

Questa volta non è stato uno dei missili intelligenti lanciati dagli urbanisti, di quelli che facevano incazzare Manuel Vázquez Montalbán perché alteravano la pianta della vecchia Barcellona. Ma un attentato jihadista che ormai porta le città in prima linea. Questa volta sulle Ramblas è arrivato un furgone sulle persone inermi, dove c’è l’ufficio del suo personaggio, Pepe Carvalho, il detective picaro, e dove di sicuro ora Biscuter, l’assistente, sta già raccogliendo informazioni. Non hanno solo aggredito l’allegria concentrata in linea retta, della strada che Federico Garcia Lorca sperava non finisse mai, ma anche la malinconia della memoria radicata in quella striscia di Barcellona. In quella parte di città ci sono la cultura e il cuore della storia spagnola ed europea.Un luogo che mette insieme tutti, in modo trasversale, dove ci sono i venditori ambulanti – neri e musulmani perlopiù – cantati da Manu Chao che si può incontrare nei bar – nelle sere giuste – mentre suona e canta proprio la diversità dall’Africa all’Asia, la libertà di poterci e doverci stare a pieno titolo, con ironia e sfrontata allegria; più in là ci sono gli spacciatori di fumo e i turisti, gli artisti e gli intellettuali, i ricchi e i poveri, e persino i ladri, tutti insieme, perché sulle Ramblas c’è l’Europa: quella vera, senza muri né parametri, che sa stare unita e sopportarsi, mescolarsi e divertirsi, parlandosi: perché è impossibile non aggregarsi, non sentirsi parte; camminando, sotto i piedi può capitare di avere il mosaico di Joan Mirò, e nelle narici mille profumi di cibi diversi, in una unica nuvola, che ora frigge sui morti.Qua nascono e si cercano amori, in un incrocio di cosce e respiri che fa invidia a chi non conosce la bellezza di quella ricerca, a chi è prigioniero delle vessazioni d’odio ascritte a differenze che esistono solo nelle menti che ad agosto decidono di uccidere. Qua trovano rifugio i solitari e gli insonni, i gruppi organizzati e le bande sciolte, bancarelle, disegnatori, maghi veri e falsi, mimi e giocolieri improvvisati, balordi e bambini, e persino cani, gatti e topi hanno trovato un equilibrio. Le Ramblas sono una tana di tolleranza, che sembra seguire uno dei comandamenti di Montalbán: “Finché ci saranno puttane giovani ci sarà arte contemporanea”, e le due cose vanno a braccetto. Sarà anche un luogo di peccato, ma è nel peccato la nostra forza, nella libertà di scegliere o rinunciare.Per questo è un posto di luce immacolata nonostante la perdizione che viene apparecchiata ogni giorno, perché nasce su un solco di sabbia, dove tutto si fa e si disfa in poco, perché in principio era un arenile, e infatti la radice della parola è araba: “ramla”, ed è singolare voler macchiare di sangue un posto che è un simbolo del Mediterraneo, capace di racchiuderne la profonda cultura, slacciando con la morte, l’orrore, la paura: quel legame, che è storico e indissolubile.Più del lungomare di Nizza, le Ramblas sono un luogo di unione, una costellazione di mani che non lasciano la presa, perché in quella presa ci siamo tutti. Su quella linea si possono sentire marciare i soldati di Francisco Franco e camminare allegri gli anarchici che li contrastavano, se si guarda a orecchio si possono sentire i passi leggeri ed eleganti di Luis Miguel Dominguín e Manolete, gli sguardi furtivi di Pablo Picasso, le ossessioni di George Orwell che in un albergo a ridosso delle Ramblas –l’Hotel Continental – cominciò a pensare e scrivere: “Omaggio alla Catalogna”, e che le Ramblas le presidiò anche da un tetto col suo Mauser, durante la guerra civile spagnola. Poi all’altezza del mercato della Boqueria tutto si confonde: sentimenti, odori e ricordi, solo un grande antropologo, il cantante Manu Chao, poteva riuscire a riassumerlo con una canzone “la Rumba de Barcelona”. E in quel mercato si è scatenata la caccia all’attentatore, che sceso dal furgone si è dato alla fuga, per poi barricarsi in un ristorante.In pochi minuti l’atmosfera è stata fasciata d’odio, la parte più viva e palpitante della città si è ammutolita, accucciata. Ma quello che è evaporato, che si è sporcato, tornerà a profumare e splendere, anche se oggi sembra impossibile. Tra le palme che ci sono poco dopo, dove ragazzi e ragazze spaventati sono scappati: passeggiava e disegnava Antoni Gaudí, e cominciava a immaginare e plasmare la fabbrica di ultraterreno che è la Sagrada Família, è a Plaça Reial che nasce la sua architettura. Un principio di speranza, che oggi è doppio. Mentre dalle Ramblas esce la schiuma dei giorni peggiori, i cinque sensi dell’Europa intera si staccano e tacciono con i morti, portando un silenzio assurdo in uno dei posti più rumorosi del mondo. Quella che è sempre stata una meta liberante ora è precipitata in una bolla di dolore.Le Ramblas accolgono chiunque facendogli sentire un pezzetto di libertà, una idea insidiosa, quella del progresso europeo che – tra mille difficoltà – cerca la pace, e ne coltiva i simboli – persino attraverso la leggerezza –; esercitando giorno dopo giorno nell’agire, le equazioni del pensiero cartesiano che dalle strade arrivano alle persone e si oppongono alle apocalittiche violenze artigianali – di stampo jihadista – che le invadono. Le pagine di Montalbán, le foto di Instagram postate dai turisti e i loro status felici su Facebook, i racconti delle guide e quelle di chi ci vive e contrabbanda, che oggi sono stati interrotti, torneranno, perché la libertà di una strada così aperta non può avere autorità morale né violenza.