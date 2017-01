TREVISO - Un caso di meningite da pneumococco è stato registrato nel trevigiano. La direzione sanitaria dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha reso noto che è ricoverata presso l'Ospedale San Valentino di Montebelluna una paziente che si è rivelata - in seguito agli esami di laboratorio - affetta da meningite da pneumococco. La paziente, anziana, si trova attualmente in Terapia intensiva. L'Azienda fa presente che la meningite da pneumococco si presenta con casi isolati durante tutto l'anno, prevalentemente in inverno-primavera. A differenza di altri tipi di meningite non dà origine a focolai epidemici e perciò non richiede interventi di profilassi antibiotica sui familiari e i contatti stretti.

Martedì 3 Gennaio 2017, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 16:47

