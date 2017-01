Martedì 3 Gennaio 2017, 09:08

Ogni pagella è diversa dall’altra. Si modificano i parametri di valutazione e magicamente cambia la classifica degli atenei, il famigerato ranking. Non ne esistono di uguali. Tanto da disorientare e scoraggiare i ragazzi. L’ultima è quella pubblicata dal quotidiano «Il Sole 24 Ore» che regala gioie ma anche dolori alle università del Mezzogiorno. «Dati disomogenei, vecchi e fattori di valutazione che riguardano ambiti esterni alle università, una sintesi estrema di questioni molto complicate possono semplificare in maniera sbagliata». Il presidente della Crui e Rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, è perplesso.«I dati sono disomogenei e la sommabilità dei fattori di valutazione è del tutto arbitraria. I criteri presi in esame non sono quelli aggiornati (anche se è specificato) che hanno consentito un riparto dei fondi basato sulla Valutazione di qualità della ricerca - Vqr - che ha premiato il Sud».«Mi auguro di no. Potrebbero essere indotti a fare delle scelte non corrispondenti alla situazione reale. Ogni classifica ha i suoi limiti».«Il fattore determinante della formazione è la qualità dei docenti, l’ampiezza dell’offerta didattica, la tradizione formativa e la reputazione che ha un ateneo. Questi sono i criteri guida che i ragazzi devono tenere in considerazione. Queste classifiche certo non aiutano, ma i giovani trovano tutti i profili delle università sul web».«Il punto non è l’eccellenza dell’ateneo ma tutto ciò che ruota intorno all’università. Ci sono differenze che non spetta a noi colmare. Il diritto allo studio, le possibilità occupazionali, i servizi. Inutile girarci intorno: il Mezzogiorno offre meno rispetto al Nord. Questo crea il gap e non la qualità della ricerca eccellente, la reputazione degli atenei, in rilievo anche all’estero».«La nuova valutazione è andata molto bene. Gli standard qualitativi sono elevati e non sono differenti rispetto al Nord. Ma purtroppo scontiamo ancora delle difficoltà sul fronte dell’attrattività».«Dopo anni di flessione c’è stato un balzo del 6 per cento. Ma occorre lavorare sulla qualità dei servizi e questa non dipende da noi ma dalla Regione. Occorre migliorare, insisto, la qualità dei servizi, potenziare il diritto allo studio, migliorare il sistema dei trasporti. Così si può recuperare l’attrattività dal momento che qualità della didattica e ricerca sono competitive».«La Regione ha raddoppiato le risorse ma c’è un ritardo».«Non sono state ancora pagate. Come sempre accade. Il nostro è un ritardo storico su questo versante. Ma almeno ora i fondi ci sono. C’è maggiore attenzione. Ma occorre fare sempre di più per ridurre il gap con il nord».«In uscita non si può non tenere in considerazione i costi. Agli studenti vengono dati circa 600 euro al mese per il programma. Tra alloggio, anche se universitario, e vita all’estero queste risorse non possono bastare. E non tutte le famiglie possono permettersi di impegnare fondi importanti per lo scambio universitario. Valutazione differente per gli ingressi dall’estero. Potendo scegliere si punta quasi esclusivamente città come Roma, Bologna, Padova, Milano».«Poco dopo l’insediamento».«È stato un incontro cordiale. Il ministro è attento alle questioni sospese delle università. In primis il diritto allo studio, le risorse per i giovani ricercatori, la semplificazione amministrativa. L’eccesso di burocrazia ci penalizza».«La burocrazia riguarda i temi legati alla possibilità dagli acquisti, alle missioni, ai contratti, i nostri tempi sono fuori completamente fuori dagli standard europei. Quando dobbiamo competere con altri centri di ricerca ci troviamo in difficoltà».«Ancora no. Ma al Miur si è insediato un gruppo di lavoro che sta valutando le opportunità di riforma».«Si sta cercando di definire dei percorsi di avvicinamento ai test tesi ad evitare agli studenti il ricorso a preparazioni esterne. Corsi che dovrebbero essere effettuati dalle stesse università a costo zero».«Esistono degli atenei che in fase sperimentale preparano i ragazzi. Ma occorre mettere a sistema il percorso. E fissare degli standard comuni. È necessaria anche una revisione dei quiz basati non più su programmi tanti estesi ma finalizzati al test di accesso alla facoltà di Medicina. Ma nulla è stato ancora deciso».