Domani la Merkel per la sesta volta in Vaticano da Papa Francesco

Venerdì 16 Giugno 2017, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2017 13:35

Città del Vaticano – Reduce da un viaggio in Messico e in Argentina per rafforzare i rapporti economici tra l’Europa e i Paesi latinoamericani legati al Mercosur, Angela Merkel, prima di tornare a Berlino, farà tappa in Vaticano per un incontro con Papa Francesco. E’ la sesta volta che Bergoglio e la Cancelliera tedesca si incontreranno. L’udienza è fissata per domani mattina nel Palazzo Apostolico. Sullo sfondo dei colloqui c’è il G20 fissato per luglio ad Amburgo, la cui presidenza, l’anno prossimo, spetterà all’Argentina di Macrì.Bergoglio ha già incontrato la Merkel altre cinque volte, il giorno del suo insediamento a San Pietro il 19 marzo 2013, poi sono seguite due lunghe udienze di oltre quaranta minuti, il 18 maggio di quello stesso anno e il 21 febbraio 2015, e poi ancora quando il Papa ha ricevuto dai vertici europei il premio Carlo Magno, ilsei maggio del 2016, e, infine, il 24 marzo per l’udienza ai leader Ue giunti a Roma per i 60 anni deiTrattati.Tra gli argomenti che potrebbero essere affrontati nel colloquio riservato riguardano il tema dei migranti, gli accordi sul clima, la prospettiva del progetto europeo e il rafforzamento del dialogo inter religioso per arginare le spinte terroristiche.