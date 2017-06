Immigrati, Papa Bergoglio incontra un gruppo di rifugiati prima del Corpus Domini

Domenica 18 Giugno 2017, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 18:54

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco, prima del Corpus Domini a San Giovanni in Laterano, si ritagliato una mezz'ora di tempo per restare a parlare con un gruppo composto da una ventina di rifugiati. Siriani, eritrei, nigeriani, sudanesi. Li ha incontrati assieme a monsignor Feroci, della Caritas diocesana, nel palazzo della Canonica, attiguo alla basilica. Nei giorni scorsi aveva fatto sapere di questo suo desiderio al cardinale Vallini il quale gli ha predisposto l'incontro cercando di renderlo il più possibile concentrato su di loro. Per questo motivo erano comparsi degli avvisi sulle bacheche interne rivolti al personale religioso affinchè evitassero di affollare l'atrio d'ingresso, poiché questo avrebbe comportato i saluti ai presenti, rallentando l'organizzazione prevista prima della celebrazione sul sagrato alle 19.Stamattina all'Angelus, il Papa ha ricordato che tra due giorni ricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato promossa dalle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno si intitola: Con i rifugiati, oggi più che mai dobbiamo stare dalla parte dei rifugiati. «L’attenzione concreta va a donne, uomini, bambini in fuga da conflitti, violenze e persecuzioni. Ricordiamo anche nella preghiera quanti di loro hanno perso la vita in mare o in estenuanti viaggi via terra. Le loro storie di dolore e di speranza possono diventare opportunità di incontro fraterno e di vera conoscenza reciproca. Infatti, l’incontro personale con i rifugiati dissipa paure e ideologie distorte, e diventa fattore di crescita in umanità, capace di fare spazio a sentimenti di apertura e alla costruzione di ponti».