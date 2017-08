A Paestum un fine settimana ricco di appuntamenti

Venerdì 18 Agosto 2017, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 08:33

PAESTUM. Le più belle colonne sonore della storia del cinema, della televisione e del musical italiano saranno il tema dell'ottavo appuntamento di "Musica ai Templi". Ad intonarle sarà Nello Salza protagonista di “Musica dal Grande Schermo”, uno spettacolo musicale esclusivo, in cui la tromba di Nello Salza, ovvero la "tromba di Ennio Morricone”, ripercorrerà le più affascinanti ed indimenticabili colonne sonore, proponendo al pubblico un repertorio unico e mai presentato in forma di concerto. Il tutto, reso ancora più interessante da aneddoti, notizie e curiosità di vita musicale vissuta, raccontati dall’artista. L'appuntamento è per questa sera alle 21 nel Parco Archeologico di Paestum. Ma si tratterà soltanto di uno degli appuntamenti in programma nel ricco fine settimana di Ferragosto a Paestum.Come ogni venerdì, infatti, anche oggi alle 10, alle 12 e alle 14 sono previste le aperture straordinarie dei depositi del museo, con visite guidate in italiano e in inglese, aggiungendo solo un euro al costo del biglietto d’ingresso al Parco. (Prenotazione consigliata al numero 0828811023 o via mail apae.didattica@beniculturali.it). Domenica 20 agosto, alle 11 e alle17, appuntamento alla biglietteria del Museo con i laboratori didattici “Dal mito al tempio” per bambini e ragazzi. Il laboratorio prevede di illustrare ai ragazzi le origini di Poseidonia-Paestum attraverso il racconto delle personalità che hanno contribuito a rendere importante e duratura la sua storia: le divinità e gli eroi del mito. Costo del laboratorio 3 euro, per ulteriori info e prenotazionipae.didattica@beniculturali.it.Inoltre a da giovedì 17 a domenica 20 agosto si ripete l'appuntamento con "Paestum by night - passeggiando tra i templi", aperture straordinarie fino a mezzanotte dell’area archeologica e visite guidate all’ombra del Tempio di Nettuno e della Basilica dalle ore 20.00 alle 22.30 con partenza ogni mezz’ora da Porta Principale (ingresso nei pressi del Tempio di Nettuno), costo della visita 2 euro a persona (costo che si aggiunge al biglietto d’ingresso). Per info e prenotazioni 0812395653.Tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30 è possibile visitare la mostra “Action painting rito & arte nelle tombe di Paestum”(biglietto un euro da aggiungere al costo del biglietto d’ingresso al Parco).