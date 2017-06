Domenica 18 Giugno 2017, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 12:48

Pagani. Rubò nello studio di due avvocati, ma ora è stato citato in giudizio dalla procura e dovrà essere processato in tribunale. Lui è Giuseppe Cafisi, sotto processo per fatti commessi tra il 4 e il 5 agosto 2013, a Pagani. L'uomo fu identificato dopo quasi due anni di indagini, con un'ordinanza cautelare firmata dal gip del tribunale di Nocera Inferiore. Era riuscito in una notte d'estate ad introdursi nello studio legale di Aniello Novi e Raffaele De Pascale, due noti avvocati paganesi, portando via quasi 1600 euro in contanti posti in alcuni cassetti del locale. I carabinieri avviarono una lunga indagine, con l'identificazione del ladro che fu possibile grazie alla comparazione di alcune impronte digitiali rinvenute nello studio professionale