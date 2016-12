A Sarno arriva Agro Alto Pregio: salone delle eccellenze a chilometro zero

Sabato 31 Dicembre 2016, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:08

Sarno diventa capitale delle eccellenze con esposizioni, degustazioni e laboratori per studenti. Chef, giornalisti, food blogger per lezioni teoriche e pratiche. Tutto il meglio dell’enogastronomia in una vetrina unica: Agro Alto Pregio. Interamente dedicato alla scoperta di un territorio ricco e interessante quale quello dell'agro sarnese nocerino e più in generale della provincia salernitana, Agro Alto Pregio si pone come punto di valorizzazione delle tipicità, dei prodotti a chilometro zero; come occasione di riscoperta delle produzioni locali. Dal 28 al 31 gennaio, l’area parcheggio ex Ragioneria di via Roma si trasformerà in una zona Expo per l’evento organizzato da Hullabaloo e promosso dalla Provincia di Salerno, in collaborazione con Regione Campania e Comune di Sarno.L’area espositiva e degustativa comprende spazi dedicati a laboratori, workshop, seminari, conferenze. Appuntamenti con chef, giornalisti, food blogger, enogastronomi, operatori turistici e culturali, aziende. Lezioni con parti attive e creative rivolte ad esperti del settore ed a studenti. Ed ancora aree dedicate a bambini e famiglie.