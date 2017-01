AGROPOLI. Brutta sorpresa questa mattina presso la stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate. Ignoti nel corso della notte hanno vandalizzato e rubato tutte le decorazioni dell'albero di Natale allestito dai volontari dell'associazione Camelot. Portate via tutte le palline e gli altri addobbi, lasciando soltanto l'albero e l'illuminazione.

E' stata una profonda delusione, perché fare questo?

, si domanda Roberto Apicella, uno dei membri dell'associazione. L'albero di Natale era stato realizzato per abbellire la stazione ferroviaria in vista dell'iniziativa "La befana arriva in treno". L'evento, giunto alla sua quinta edizione, consiste in una raccolta di regali vecchi o inutilizzati che nel giorno dell'Epifania verranno consegnati ai bambini delle famiglie meno abbienti direttamente dalla Befana che giungerà in treno allo scalo ferroviario di Agropoli.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 11:46

