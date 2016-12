Venerdì 30 Dicembre 2016, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:33

Pontecagnano. Condannato ad un anno e due mesi di reclusione Edgardo Pepe, 33enne di Salerno, il rapinatore che nella notte tra giovedì e venerdì ha tentato una rapina al bar “Glamour Caffè” a Pagliarone. La pena inflitta al malvivente è stata sospesa ma nel frattempo dovrà pagare una multa di 300 euro. Pepe è stato arrestato l’altra notte dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Erich Fasolino, in flagranza di reato per tentata rapina. Pepe con il volto camuffato da un passamontagna e con una mannaia tra le mani ha fatto irruzione nel bar minacciando l’unico dipendente presente per rapinarlo. Il rapinatore stava per impossessarsi del registratore di cassa che conteneva 300 euro ma il dipendente del bar è fuggito via con il denaro ed ha allertato subito i carabinieri. Poco dopo sul posto è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri e i militari sono riusciti a bloccare Pepe che era all’interno della sua auto, una Hyundai Atos, ed indossava ancora il passamontagna. Nell’auto del malvivente i carabinieri hanno rinvenuto, sotto un sedile, la mannaia.