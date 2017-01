Lunedì 2 Gennaio 2017, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 21:00

ALTAVILLA SILENTINA. Salvati un falco e un uccello acquatico rimasti incastrati in una cisterna di liquami. L'azione di salvataggio é durata oltre un'ora e mezza. É successo nel tardo pomeriggio del 2 gennaio a Padula di Altavilla Silentina presso l'impianto biogas.I carabinieri della locale stazione di Altavilla, comandata dal maresciallo Mirta, unitamente ai vigili del fuoco di Eboli, allertati dal proprietario del falco sono giunti sul posto e tratto in salvo il falco, di specie protetta, e il pennuto acquatico rimasti incastrati in una vasca, di circa quattro metri, contenente liquami. Il falco é stato riconsegnato al legittimo proprietario mentre il volatile acquatico é stato rimesso subito in libertà.