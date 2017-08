Guardia medica e 118 abbandonati: gimkana tra erba alta e sporcizia

Domenica 20 Agosto 2017, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Locali della guardia medica e del 118 in balìa dell'incuria. Da mesi erba alta e sterpaglie circoscrivono il perimetro dell'ex scuola materna di fondo Rosa Rosa insieme a sporcizia e scarsa manutenzione, che la fanno da padrone all'interno. A novembre del 2015 la struttura è stata assegnata dall'amministrazione Ferraioli in comodato d'uso gratuito alla guardia medica e al personale del 118, con l'intento di creare un polo sanitario.Una decisione presa dopo l'ondata di allagamenti che ad agosto del 2015 ha interessato i locali al piano terra dell'Asl, costringendo entrambi i servizi al trasloco. In prima battuta furono trasferiti ai servizi sociali poi il 118 fu collocato al piano terra del castello, in attesa che l'Asl concedesse il via libera per il passaggio a fondo Rosa Rosa, avvenuto a febbraio del 2016.