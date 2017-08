Venerdì 18 Agosto 2017, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 15:42

ANGRI - Rilasciate le prime sette carte di identità elettronica, con la possibilità per i cittadini di acconsentire alla donazione degli organi. Sei utenti su sette hanno dato il proprio consenso. Lo scorso novembre l'amministrazione Ferraioli ha aderito al progetto del ministero dell'Interno ed Angri è stato scelto come comune pilota insieme ad altri otto enti della provincia di Salerno.Il nuovo documento elettronico è dotato di microchip a radiofrequenza e contiene tutti i dati del titolare, incluse le impronte digitali, la foto digitale e la cartella sanitaria. La carta è valida come documento di viaggio in tutti i paesi dell’Unione Europea e può essere utilizzata per richiedere l’autenticazione ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Il documento costerà 23 euro, sarà stampato dalla Zecca di Stato e sarà recapitato entro sei giorni all'indirizzo indicato dall'utente. Le carte di identità in corso di validità potranno invece essere utilizzate fino alla scadenza.