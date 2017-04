Venerdì 14 Aprile 2017, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 18:56

Angri. Presidio di polizia locale, protezione civile e guardie ambientali in località il Chianiello nel giorno di Pasquetta. Il servizio è stato organizzato dall'assessorato all'Ambiente in seguito agli spiacevoli episodi, che si sono registrati negli anni scorsi, quando l'appuntamento con la gita fuori porta è coinciso con l'abbandono di rifiuti e materiali di varia natura nell'area attrezzata, gestita da un'associazione di volontari nella zona pedemontana. Quest'anno gli operatori in servizio distribuiranno sacchetti per la raccolta e saranno installati contenitori, per sensibilizzare i frequentatori dei prati verdi al rispetto dell'ambiente.