Sabato 7 Gennaio 2017, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 22:44

SALERNO - L’emergenza freddo non ha risparmiato i canili cittadini. Quello di Ostaglio e soprattutto quello di Monti di Eboli vivono ore drammatiche a causa del vento gelido e delle nevicate che li sferzano senza pietà, mettendo in pericolo di vita soprattutto i cani anziani. La sezione di Salerno della Lega del cane ha lanciato un appello nella mattinata di ieri affinché chi ha la possibilità, accolga i cani più anziani risparmiandogli di dormire al freddo ed al gelo. «I cani sono abituati a stare nei loro box sia d’estate con il caldo torrido che d’inverno – spiega Antonella Centanni, presidente della Lega del cane di Salerno -. Il freddo di questi giorni però potrebbe presto mietere qualche vittima. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile». In queste ore è partita una vera e propria gara di solidarietà per provare a dare una mano ai “nonnini” dei due rifugi che già ieri mattina erano quasi totalmente imbiancati. Servono coperte e cucce anche se l’ideale sarebbe piazzare qualche adozione del cuore o, al più, qualche stallo temporaneo fino al termine dell’emergenza freddo che dovrebbe andare avanti ancora per qualche giorno. «La situazione è critica – ammette la Centanni – stiamo provando ad assistere tutti i nostro ospiti pelosi ma da soli non riusciamo. Servono coperte, cucce, vanno bene anche capi pesanti usati in cui avvolgere i cani perché in queste condizioni qualche cane particolarmente anziani rischia davvero di non sopravvivere o di beccare una brutta influenza dalla quale sarebbe poi davvero difficile riprendersi».