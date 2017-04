Sabato 15 Aprile 2017, 03:31 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 08:15

SALERNO - Una cittadina di nazionalità serba, 40 anni, sul cui capo pendeva un mandato d'arresto internazionale, emesso dalla Corte d'appello di Salerno, è stata arrestata dalla polizia al suo arrivo all'aeroporto di Roma. La donna dovrà scontare una pena detentiva di 27 anni per furti e rapine commessi negli anni in tutta Italia. «Occhi di gatto», così è soprannominata la donna, è stata bloccata dagli agenti della IV sezione della squadra mobile di Salerno. La pena detentiva cumulativa di tutte le condanne è addirittura di 79 anni di reclusione. E solo l'applicazione di una norma del codice penale, che non consente che la pena sia superiore ai 30 anni in caso di cumulo di pene concorrenti, ha permesso di ridurre il periodo detentivo a 27 anni. La donna è stata rinchiusa nel carcere romano di Rebibbia.