Sabato 15 Aprile 2017, 22:24 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 22:25

Battipaglia. Era agli arresti domiciliari in un centro di accoglienza e i carabinieri l’altra notte, tra venerdì e sabato, lo hanno sorpreso a casa della figlia. Claudio Esposito, 52enne battipagliese, è stato arrestato in flagranza di reato per evasione dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Erich Fasolino. L’uomo è stato accompagnato in caserma e dopo le formalità di rito è stato trasferito al carcere di Fuorni. Esposito era già stato tratto in arresto il 23 dicembre del 2016 per maltrattamenti ai danni della madre 88enne. Stando alle indagini dei carabinieri l’uomo ha più volte picchiato la madre per ottenere denaro. L’anziana non riusciva più a fronteggiare la complicata e pericolosa convivenza con il figlio tanto che prima dell’arresto nei confronti di Esposito il Tribunale di Salerno emise un provvedimento che gli vietava di frequentare l’abitazione dove vive la mamma nonostante ciò ci furono altri episodi di violenza subiti dall’anziana e il conseguente arresto del figlio. L’altra notte, poi, Esposito ha deciso di allontanarsi dalla comunità di accoglienza “Casa Speranza” di Eboli dove era agli arresti domiciliari è stato trovato a casa della figlia ed è stato arrestato dai carabinieri che erano impegnati in un’operazione di controllo.