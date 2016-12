Venerdì 30 Dicembre 2016, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 21:25

PAGANI. Dopo oltre due anni di 41 bis e un lungo periodo in carcere, Andrea De Vivo va agli arresti domiciliari. Il 31enne era stato assolto qualche settimana fa dall'accusa di omicidio in concorso per la morte del tunisino Aziz e Sandro Cascetta, insieme agli altri due imputati, Francesco Fezza e Vincenzo Confessore. Dietro istanza dell'avvocato di fiducia Giovanni Pentangelo, il tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la richiesta, revocando il carcere duro e sottoponendo il giovane agli arresti domiciliari. Ritenuto organico al presunto clan di camorra a Pagani, Fezza - D'Auria Petrosino, Andrea De Vivo è attualmente sotto processo per l'inchiesta "Taurania Revenge", l'indagine dell'Antimafia di Salerno che colloca lui e altri a capo di un sistema criminale che per anni avrebbe gestito lo spaccio di droga nel comune dell'Agro nocerino. Decisiva per la revoca del carcere duro, che il tribunale aveva confermato in passato richiamando il provvedimento del Dap che inquadrava il 31enne come "riferimento di una nuova leva di camorristi", l'assoluzione nel processo per l'omicidio Aziz consumato il 18 agosto 2008 in piazza Corpo di Cristo. Al momento, De Vivo resta imputato nel processo "Taurania Revenge", con l'accusa della Dda che disegna uno scenario criminale che per anni a Pagani avrebbe visto come riferimento Antonio Petrosino D'Auria, ritenuto a capo del clan omonimo.