Giovedì 29 Dicembre 2016, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 22:21

Fisciano. Tre minuti per quello che avrebbe dovuto essere un colpo sostanzioso e remunerativo per i cinque malviventi che, intorno alle quattro di stamattina, si sono introdotti all'interno della Banca di Credito Cooperativo di Fisciano in corso San Giovanni a Lancusi. Tre minuti in tutto sarebbe durato il raid, da quando hanno forzato la porta d'emergenza a quando sono fuggiti, dopo aver preso uno di quei piccoli cash dispenser che solitamente i cassieri usano durante le operazioni di prelievo dei clienti. Tre minuti per aprire la porta, entrare e prelevare una delle casseforti portatili, probabilmente la prima che si sono trovati davanti, ma quello che i ladri non sapevano è che dentro non c'era denaro. Chissà che amara sorpresa per loro quando l'hanno aperta e si sono accorti che era vuota. Allertati dell'accaduto, sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del capitano Alessandro Cisternino, i quali hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso. Al momento, al vaglio ci sarebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca. Da una prima ricostruzione pare che i delinquenti fossero in cinque (con almeno uno, forse due, fuori a fare da palo), tutti ben mascherati, non riconoscibili, con indosso i guanti e super attrezzati per lo scasso. Dopo appena tre minuti si sarebbero dileguati a bordo di un'auto di piccola cilindrata.