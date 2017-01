Lunedì 2 Gennaio 2017, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 18:49

Ennesimo dramma a Battipaglia, dove il corpo di un uomo, probabilmente un extracomunitario, è stato trovato in una pozza di sangue. All'interno dell'ex lido Box, in via Velia, la Polizia municipale ha effettuato un drammatico ritrovamento. Il cadavere dell'uomo risultava rivolto col viso a terra e, a giudicare dallo stato di conservazione, potrebbe essere lì già da qualche giorno.Il ritrovamento segue quello effettuato solamente pochi giorni fa, quando sempre la Polizia municipale rinvenne il corpo di un cittadino polacco. Sulla vicenda sono già al lavoro le forze dell'ordine e il medico legale.