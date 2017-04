Battipaglia, ennesimo scontro allo svincolo: quattro coinvolti, nessun ferito

Venerdì 14 Aprile 2017, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 19:31

Code in autostrada, questa mattina allo svincolo di Battipaglia, dove un’automobile ha tamponato il veicolo che la precedeva. Lo scontro, che ha visto coinvolte quattro persone, fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze.L’ennesimo sinistro autostradale a Battipaglia si è verificato questa mattina. Intorno a mezzogiorno, per cause non accertate, una Fiat Punto condotta da un giovane ragazzo ha tamponato una Nissan Qashqai. Lo scontro è avvenuto proprio sul cavalcavia, in entrata a Battipaglia città. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del Saut di Battipaglia, condotta da Salvatore Molinaro, e un’ambulanza della Vopi di Pontecagnano. La centrale operativa del 118, dalle prime informazioni, aveva assegnato all’emergenza un codice giallo. Oltre al conducente della Punto, infatti, all’interno del Qashqai risultavano presenti due donne e un minore.Paura, ma niente di grave fortunatamente. Tutti i coinvolti, infatti, sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove sono state riscontrate solo poche contusioni. Sul posto, per i rilievi del caso, è anche intervenuta la Polizia stradale e l’Anas.