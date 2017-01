Mercoledì 4 Gennaio 2017, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Battipaglia - Dopo il decesso di Jacek Gryzak e Aziz Nori, i due clochard rinvenuti morti a Battipaglia, il Comune si attiva per ospitare i senza tetto. Alcuni locali del Centro sociale di via Guicciardini, infatti, saranno attrezzati per ospitare durante la notte i senzatetto.Una soluzione, che, almeno per le prossime due o tre settimane tamponerà l’emergenza. Ciò è stato possibile solo grazie alla disponibilità dei sindacati, in primo luogo di Anselmo Botte della Cgil, e del presidente del comitato di gestione del Centro sociale, Michele Cupertino. Inoltre, per fronteggiare l’emergenza, anche Croce Rossa Italiana e Protezione Civile si stanno preparando a intervenire. Probabilmente saranno loro a gestire gli spazi del centro sociale destinati ai senzatetto.L’emergenza è esplosa lo scorso 29 dicembre. In quell’occasione, la Polizia municipale rinvenne all’interno di un edificio abbandonato, in via Matteo Ripa, il cadavere di un uomo. Si trattava di Jacek Gryzak, 48enne polacco senza fissa dimora. La morte sarebbe giunta, con ogni probabilità, per cause naturali.Pochi giorni più tardi, lo scorso 3 gennaio, un altro uomo è stato trovato cadavere, stavolta in via Velia. All’interno di un vecchio opificio, su segnalazione di alcuni conoscenti dell’uomo, la Polizia municipale ha rinvenuto Aziz Nori. Si trattava di un 42enne di origine marocchina. A causa delle ferite al volto dell’uomo, è stata disposta l’autopsia.