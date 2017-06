Venerdì 16 Giugno 2017, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - Nuovo blitz della guardia di finanza nel rione Epitaffio. Sequestrati 1200 oggetti pericolosi per i consumatori in un negozio gestito da una famiglia asiatica. Il valore della merce ammonta a 10 mila euro ma i prodotti erano privi di qualsiasi garanzia per gli acquirenti. Le fiamme gialle, coordinate dal tenente colonnello Gaetano Murano, hanno riscontrato diverse irregolarità rispetto alle norme del codice dei consumatori.I titolari dell'esercizio commerciale hanno subito una multa di 25 mila euro. La merce sequestrata era composta da prodotti per la casa, prodotti di bellezza e pezzi di elettronica. Per gli investigatori si tratta di merce "non sicura".Le fiamme gialle, mesi fa, avevano già ispezionato il negozio in località Epitaffio, riscontrando le stesse irregolarità e sequestrando altra merce ritenuta pericolosa.L'esercizio commerciale, grazie ai suoi prezzi concorrenziali, è spesso pieno di clienti. Molti consumatori, però, non sono consapevoli dei rischi che corrono utilizzando casalinghi e altri oggetti senza garanzia.