Alessio L. è stato trasferito nel reparto oculistica dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Ha perso tre dita della mano sinistra.



I medici sperano di limitare i danni all'occhio sinistro. Ma le speranze sono poche. In giornata il 13enne dovrebbe essere trasferito a Napoli.



Nonostante i divieti del sindaco Cariello a sparare botti in strada, il bilancio a Eboli è già grave. Alessio vive al rione Molinello. È figlio di un noto meccanico del quartiere. Sull'esplosione indagano i carabinieri di Eboli che hanno sentito i genitori del ferito. Si tenta di risalire al venditore abusivo del botto fuorilegge. Il ragazzo in compagnia di Alessio ha riportato solo lesioni lievi per il rumore forte. È in ospedale ma solo per lo spavento​.

Sabato 31 Dicembre 2016, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 20:41

Eboli. Esplode un petardo vietato, perde l'occhio e la mano sinistra. La vittima del botto fuorilegge è un ragazzo ebolitano di 13 anni. Si chiama Alessio L., vive in centro. L'adolescente ha riportato gravi ustioni anche alla mano destra. L'episodio è accaduto alle 10 di questa mattina.Alessio si trovava in via san Berardino, era con un gruppo di amici: ha acceso la miccia del botto ma non è riuscito ad allontanarsi. L'esplosione è stata violentissima, Alessio non ha avuto nemmeno il tempo di alzare le mani per proteggersi il viso. Il petardo ha devastato il volto e le due mani di Alessio. Decine di persone sono scese di casa richiamate dalle urla di dolore e spaventate per il botto fragoroso. Tra i primi soccorritori in zona è giunta la madre dell'adolescente. La donna ha invocato aiuto, attendendo disperata l'arrivo dei mezzi di soccorso.Un'ambulanza del 118 ha raggiunto via san Berardino. Alessio è stato adagiato su una barella e trasferito in ospedale con la massima urgenza. In pronto soccorso, il ragazzo ha ricevuto le prime cure dai medici Cembalo e Maurano. Nel servizio di emergenza è arrivata anche un'equipe di rianimatori. Il responso dei chirurghi e degli ortopedici è stato traumatico.