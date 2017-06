Venerdì 16 Giugno 2017, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPACCIO PAESTUM. Macchinari e attrezzature utilizzati per la riproduzione illecita del marchio della Juventus e svariati capi di abbigliamento contraffatti, tra cuit-shirt, tute e felpe, pronti per essere posti in vendita, sono stati sottoposti a sequestro dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli in esecuzione di un provvedimento di perquisizione e di sequestro emesso dall’ autorità giudiziaria di Torino verso il titolare di un’attività commerciale dedita alla stampa digitale e all’applicazione di etichette su tessuto. L'esercizio, che ha sede nella città dei templi, è sospettato di essere coinvolto in un vasto giro di ricettazione e contraffazione a livello nazionale. In base a quanto emerso dalle indagini della guardia di finanza, l’attività avveniva in assenza di qualsivoglia autorizzazione e senza alcuna concessione, mentre i prodotti erano posti in vendita, tramite internet, all’interno di una nota piattaforma di e-commerce.