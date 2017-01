Un trentenne di San Rufo è rimasto gravemente ferito a una mano a causa dell'esplosione di un petardo. Poco dopo la mezzanotte il giovane stava festeggiando il Capodanno quando per cause in corso di accertamento ha subito la grave ferita. Il trentenne è stato prima curato al Pronto soccorso del ''Luigi Curto'' di Polla e poi si è deciso per il trasferimento a Napoli dove si cercherà di salvare la mano.



All'ospedale di Nocera Inferiore è giunto invece un 29enne di Cava dè Tirreni che è stato curato dai sanitari per lesioni all'occhio sinistro ed è stato giudicato guaribile in 40 giorni. Nel corso della giornata del 31 dicembre, a Eboli, un 13enne è rimasto gravemente ferito dall'esplosione di un petardo ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

Domenica 1 Gennaio 2017, 03:00

