Domenica 1 Gennaio 2017, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 14:22

Musica, allegria, solidarietà. Tutti in piazza a Salerno per festeggiare il nuovo anno con Antonello Venditti. Il cantatutore romano ha proposto i brani più emozionanti del suo repertorio. Applausi a scena aperta durante tutta l'esibizione, presentata dalla madrina Claudia Gerini, con i cori del pubblico ad accompagnare i passaggi più famosi ed amati.Nel brindisi suo augurale il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivolto l'abbraccio affettuoso della Campania ai cittadini vittime del terremoto ed alla giovane Fabrizia De Lorenzo morta nel vile attentato di Berlino.De Luca ha espresso un augurio ed un impegno: il 2017 sarà l'anno del riscatto del Sud e di un piano per il lavoro che dia speranza nel futuro ai giovani. Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha definito Salerno la città della solidarietà, dell'accoglienza, della bellezza. La splendida serata è stata conclusa da uno spettacolo Pirotecnico.