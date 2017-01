Domenica 8 Gennaio 2017, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 08:00

NOCERA INFERIORE - Dimenticato in carcere per un mese, quando, invece, sarebbe dovuto uscire prima. Una circostanza che è costata cara al procuratore capo reggente a Nocera Inferiore, Amedeo Sessa, sanzionato qualche mese fa con una censura dal Consiglio Superiore della Magistratura. E tutto per una piccola grata non riportata sul fascicolo, che indicava la posizione dell’indagato: quella di detenuto.Bisogna tornare al marzo del 2015 per ricostruire i contorni di una storia che oltre ad evidenziare l’errore di un dipendente dell’ufficio (come accertato nell’udienza davanti al Csm), ha fatto emergere come la procura di Nocera Inferiore risulti da tempo quella con il rapporto più alto, nel Sud Italia, tra numero di magistrati e popolazione da amministrare. Ma in forma negativa, con una media di 3.500 fascicoli all’anno per ognuno dei sette sostituti procuratori. Ebbene, a marzo gli uomini del Ministero arrivano a Nocera per la consueta ispezione annuale. In quell’occasione vengono chiesti chiarimenti in merito al fascicolo di Giuseppe Marrazzo, giovane finito in carcere per aver violato la misura degli arresti domiciliari, disposta in precedenza per reati di droga. Gli atti vengono poi inviati al Csm che apre un procedimento davanti alla commissione disciplinare.Cosa era accaduto? Il fascicolo, una volta che l’indagine su Marrazzo fu conclusa, venne inviato al piano terra per fissare la data in virtù di una citazione diretta a giudizio. Solo che sull’intestazione mancava il cancelletto disegnato a mano che contraddistingue la posizione dell’indagato, quella di detenuto. Ragion per cui il fascicolo viene inserito tra gli «ordinari» e trattato come tale. Non come prioritario: ma il tempo intanto trascorre, così come i termini per la scarcerazione già superati da diverse settimane. Il Csm, in udienza, ha ascoltato un cancelliere dell’ufficio di Sessa, oltre allo stesso procuratore. Il primo ha ammesso l’errore, aggiungendo che oramai «lavorare in quella procura è angosciante, con una situazione che peggiora di giorno in giorno per la mole enorme di lavoro». Lo stesso ha riferito il procuratore Sessa: «In 37 anni mai successa una cosa del genere. Il cancelliere ha dimenticato di apporre la grata sull’intestazione e né io, né il gip e neanche chi fissa la data del processo poteva rendersene conto. Lo stesso difensore di Marrazzo non ci aveva segnalato la scadenza dei termini. Circostanza che spetta vedere a tutti».