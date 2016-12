Castellabate, anziana priva di vita riversa sul pavimento. Giallo risolto in poche ore

Martedì 27 Dicembre 2016, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 00:26

Nel primo pomeriggio di oggi, un'anziana è stata rinvenuta senza vita nella propria abitazione di Castellabate. La 69enne, R.R., era riversa sul pavimento con una vistosa ferita facciale e per i soccorritori dell'Humanitas non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. L'intervento dei militari dell'Arma ha fugato, inoltre, ogni dubbio su quello che in in un primo momento si è presentato come un giallo, essendo la signora sul pavimento con una ferita facciale. A ritrovarla, nella sua abitazione di Santa Maria, erano stati alcuni familiari, preoccupati per non essere riusciti a contattarla per alcune ore. In particolare, è stata la figlia ad aprire la porta e ad allertare i soccorsi. Per la 69enne non c'era nulla da fare.Tuttavia, viste le ferite facciali, sono stati allertati i carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Santino Musto, che hanno avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno. È stato, quindi, disposto l'esame esterno che è servito a fugare ogni dubbio e ad appurare che si è trattato di un decesso naturale. La donna, infatti, ha avuto un arresto cardiocircolatorio e, cadendo, ha riportato le ferite al viso. Inoltre, i militari dell'Arma, coordinati dalla Compagnia di Agropoli diretta dal capitano Francesco Manna, non hanno riscontrato furti o segni d'effrazione nella casa.