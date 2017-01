Castellabate, innevato anche il paese di «Benvenuti al Sud»

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 09:27

Non capita tutti i giorni di vedere Castellabate innevata. Del resto, non succedeva dal lontano 1985 che la neve si posasse nel comune cilentano, salito alla ribalta nazionale grazie al film «Benvenuti al Sud». E' il potere della natura che ha regalato un'altra immagine di copertina e qualche ora di spensiaratezza a grandi e piccini. Le precipitazioni nevose, che nella serata di ieri hanno interessato molti comuni del Cilento, hanno imbiancato le aree collinari del comune di Castellabate e lo stesso capoluogo. A fare il giro dei social è stata la foto scattata dal fotografo locale Marco Coppola che ritrae il busto di San Costabile Gentilcore completamente innevato nell'area verde antistante il castello dell'Abate. Inoltre, la neve si è posata nelle aree collinari del comune cilentano, al confine con i limitrofi territori di Agropoli e Perdifumo. Molto più copiosa, invece, la nevicata che ha colpito i comuni più interni: da Prignano Cilento a Torchiara, passando per Perdifumo, Sessa Cilento e tutti gli altri comuni dell'area intorno al Monte Stella.