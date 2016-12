Giovedì 29 Dicembre 2016, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 13:48

È stata riaperta ufficialmente stamattina, dopo tre anni di chiusura, la strada provinciale 430 Cilentana, nel tratto compreso tra le uscite di Agropoli Sud e Prignano Cilento. L'arteria era stata chiusa in questo tratto a causa del cedimento di tre piloni del viadotto Chiusa nel gennaio del 2014. «Chiudiamo nel migliore dei modi il 2016. - ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla cerimonia di riapertura - Questa strada, insieme agli altri interventi che faremo, offrirà nuove possibilità di decollo turistico per quest'area strategica della nostra regione».Presente anche il presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, e numerosi amministratori locali. I lavori, eseguiti dalla ditta Castaldo Spa di Napoli, sono durati centocinquanta giorni ed hanno riguardato la demolizione parziale e la ricostruzione parziale del viadotto Chiusa. Termina così definitivamente l'incubo per i cilentani e per i vacanzieri che ogni estate raggiungono il Cilento.