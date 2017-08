Sabato sera da incubo sulle strade campane: due incidenti in poche ore

Domenica 20 Agosto 2017, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 14:28

Sabato sera da incubo sulle strade cilentane. Sono diversi gli incidenti stradali che si sono verificati richiedendo l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte ha avuto serie conseguenze.Il sinistro più grave si è registrato sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Ceraso, ad una manciata di chilometri dal luogo dove nel febbraio scorso perse la vita Angela Merola, 43enne di Futani. A scontrarsi un'auto e una moto. Violentissimo l'impatto: la vettura ha riportato seri danni alla parte anteriore, semidistrutta anche la moto.Immediati i soccorsi degli uomini del 118 che hanno trasferito il centauro presso l'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Qui gli è stata riscontrata una frattura al bacino; attualmente è ricoverato nel reparto di chirurgia. Nonostante la gravità delle ferite riportate l'uomo non è in pericolo di vita.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale di Vallo della Lucania per i rilievi di rito e per veicolare il traffico.