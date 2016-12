Venerdì 23 Dicembre 2016, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 11:42

«Anche ieri sera abbiamo rischiato grosso». Inizia così l'ennesima denuncia da parte dei cittadini sulla presenza lungo la Via del Mare, tra Agropoli ed i comuni costieri, da parte di equini vaganti. E' facile imbattersi in un branco di tre, quattro esemplari per chi quotidiniamente percorre la strada provinciale 267. Di giorno, così come di notte. L'ennesimo incontro ravvicinato è avvenuto nella tarda serata di ieri. «Ho frenato in tempo, ma fortunatamente andavo già piano» aggiunge l'automobilista, che si è poi fermato per scattare la foto e denunciare il caso ancora una volta pubblicamente. In passato, tre l'altro, alcuni quadrupedi hanno causato anche dei sinistri stradali, per fortuna senza mai conseguenze gravi. Sta di fatto che il fenomeno resta vivo e soprattutto sempre più difficile da debellare.