Sabato 7 Gennaio 2017, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGLIASTRO CILENTO - Il Cilento si conferma terra dove si vive bene e a lungo. Oggi un'altra arzilla vecchietta raggiungerà un ambizioso traguardo: quello dei 102 anni. Si tratta di Maria Vincenzina Corrente nata il 7 gennaio del 1915. Nonna Maria è originaria di Cicerale ma attualmente vive ad Ogliastro Cilento, in località Santa Caterina. Ha trascorso parecchi anni della sua vita prima in Svizzera poi nel nord Italia ma il richiamo della sua terra era forte e così negli anni '90 ha deciso di rientrare in Cilento. Maria Corrente appartiene ad una famiglia molto longeva: ultima di dieci figli, infatti, i suoi nove fratelli hanno tutti raggiunto il secolo di vita. Cicerale, in realtà, non è nuova a simili traguardi. Nell'ultimo decennio sono stati festeggiati per dieci ultra centenari, di cui una, Angelina Paladino, ha raggiunto i 109 anni in perfetta forma fisica e mentale; Angelo Valva, invece, arrivò 108. Più di recente Maria Giuseppina Corrente e Rosina Tomeo hanno raggiunto i 104 anni. Per i 102 anni di nonna Maria sarà festa grande e a lei arriverà in dono un apparecchio acustico.