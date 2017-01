Venerdì 6 Gennaio 2017, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 07:10

NOCERA INFERIORE - Non c’è camorra e neanche un clan: l’inchiesta «Un’altra storia» che contestava l’esistenza di tre gruppi criminali in guerra per contendersi le piazze di spaccio ne esce ridimensionata dopo l’udienza davanti al tribunale del Riesame. Al termine della camera di consiglio, i giudici hanno scarcerato 18 persone, sostituendo la misura in carcere con gli arresti domiciliari. Restano dietro le sbarre i soli Michele Cuomo, Marco Iannone e Mario Tortora. L’indagine della Dda ne esce stravolta, con le accuse di camorra cadute, così come il vincolo associativo. I legali si erano battuti in udienza, circoscrivendo i singoli episodi legati allo spaccio di droga e negando l’esistenza stessa di un’organizzazione criminale. Tra gli avvocati difensori, Gregorio Sorrento, Bonaventura Carrara, Mario Gallo, Pietro Pasquali, Michele Sarno e Giovanni Annunziata.