Martedì 3 Gennaio 2017, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 17:11

La giunta Ferraioli affida alla parocchia Santa Maria delle Grazie il campo di calcio in via Leonardo da Vinci. Dopo la richiesta presentata lo scorso novembre dalla chiesa, che gestirà la struttura per nove anni, l'ufficio lavori pubblici del Comune ha elaborato un progetto per gli interventi di ristrutturazione dell'area, stimati in 63mila euro, che saranno a carico della parrocchia. La struttura era stata affidata alla chiesa già dall'ex amministrazione Mauri, ma le procedure non sono mai state formalizzate. Il campetto versa in uno stato di abbandono da anni, al punto da essere stato utilizzato persino come area parcheggio.Un copione quello delle procedure amministrative iniziate e non terminate, puntualmente accompagnato dal rimpallo di responsabilità tra amministrazioni e uffici. Nel 2010 è stato indetto un avviso per dare in concessione l'area cimitero vecchio, ma l'affidamento alla C.S. Del Monte è avvenuto di recente. Caso analogo per le palestre Primo circolo e Galvani: l'iter è stato avviato nel 2014 senza essere concluso. Così solo lo scorso novembre i due impianti sono stati affidati con un bando di gara, per nove anni alle associazioni Evoluzione Danza e Asd Pallacanestro.