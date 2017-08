Gli interessi dell'ex boss sulle elezioni di Nocera: 4 arresti, 19 indagati

Quattro ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite all'alba di oggi dai carabinieri del Ros di Salerno nei confronti di altrettante persone indagate per associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione. I militari hanno eseguito anche perquisizioni a carico di 19 indagati in stato di libertà per il reato di corruzione elettorale. Al centro delle indagini del Ros, i clan camorristici dell'Agro Nocerino-Sarnese e i loro interessi nel settore imprenditoriale. Per gli investigatori in occasione delle consultazioni elettorali a Nocera Inferiore dello scorso giugno sono avvenuti anche alcuni casi di corruzione elettorale.



L'interessamento per un cambio di destinazione urbanistica di un fondo. E ancora minacce nei confronti di un candidato che si era rifiutato di accettare il servizio di attacchinaggio svolto nel corso dell'ultime elezioni amministrative del giugno scorso. Ma anche l'ipotesi di pagamento a elettori corrotti per sostenere un candidato in consiglio. È questo il quadro che emerge dall'inchiesta che all'alba di oggi ha portato a Nocera Inferiore all'esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare mentre altre venti persone sono indagate.



Una vicenda che ha scosso profondamente Nocera Inferiore, uno dei comuni più grandi dell'Agro. Le misure sono state emesse dal gip del tribunale di Salerno su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Centrale, secondo gli investigatori, il ruolo avuto nella vicenda da Antonio Pignataro, storico affiliato alla Nco di Raffaele Cutolo, passato poi con la «Nuova Famiglia». Pignataro è stato condannato per l'omicidio, avvenuto a Cava dè Tirreni nel 1982, di Simonetta Lamberti (figlia dell'allora procuratore di Sala Consilina, Alfonso).



Nel 2015 a Pignataro è stato concesso di espiare la pena ai domiciliari per gravi motivi di salute ma una volta a Nocera Inferiore, secondo gli investigatori, ha iniziato a rivendicare il proprio carisma criminale ma anche ad assicurarsi rapporti di natura politica al fine di garantirsi tornaconti personali. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione a delinquere di stampo camorristico, scambio elettorale politico mafioso, corruzione elettorale nonché estorsione e violenza privata. L'indagine di oggi è la prosecuzione dell'inchiesta «Un'altra storia», culminata nel dicembre scorso e condotta contro tre gruppi criminali operanti nel territorio dell'agro nocerino sarnese.



«Siamo profondamente amareggiati e sorpresi da quanto accaduto. Io non mi sarei mai aspettato nulla del genere». A dirlo, all'Ansa, il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, a distanza di poche ore dalle risultanze di un'indagine dei Ros che vede coinvolti, tra gli altri, alcuni esponenti politici della cittadina dell'agro nocerino sarnese. «Mi sembra prematuro adesso - sottolinea il primo cittadino in merito ad un eventuale scioglimento del Comune - fare qualsiasi tipo di ipotesi sul futuro. Non c'è una sovrapposizione adesiva tra la vicenda che stanno accertando i magistrati e quella che, invece, potrebbe determinare un provvedimento amministrativo. Aspettiamo prima di determinarci. Noi siamo totalmente estranei a questa vicenda, io e la mia amministrazione. Noi chiediamo un accertamento della verità in tempi rapidi. Chiediamo ai magistrati di accertare in modo rapido ed efficace la verità»

